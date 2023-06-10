Российский военный рассказал о действиях ВСУ в Марьинке

«Где-то около месяца назад была серьезная операция: противник пытался ротировать свою десантно-штурмовую бригаду, которая находилась в Марьинке, планы о ротации стали известны нашей разведке, и как раз в момент ротации, рано утром, когда подошли резервы [ВСУ], мы нанесли удар», — рассказал Гагин.