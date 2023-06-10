СБУ раскрыла восемь новых схем выезда украинских уклонистов из страны

Украинские правоохранители раскрыли восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных из страны. Об этом сообщает Службу безопасности Украины (СБУ).

© Lenta.ru

По данным СБУ, сегодня на Украине системно разоблачают каналы незаконного выезда из страны граждан призывного возраста.

«В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины ликвидировано восемь новых схем, задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков"», — сказано в сообщении.

СБУ отметила, что стоимость переправки украинских уклонистов составляет по меньшей мере 12 тысяч долларов. Такие организаторы «трафиков» обещали молодым людям вывезти их из страны на основании поддельных справок или в обход КПП.

В Киеве разоблачили и задержали адвоката, предлагавшего фиктивные справки о состоянии здоровья. В Ивано-Франковской области — местных жителей, которые вывозили людей через Карпаты. Помимо этого, правоохранители во Львовской области пресекли деятельность нескольких каналов незаконной миграции. К организации такой переправки оказался причастен глава одного из местных добровольческих формирований. Затем еще одну схему наладили два жителя областного центра, которые за деньги устраивали уклонистов работать водителями на различных рейсах.

В начале апреля СБУ были уничтожены три канала выезда уклонистов с территории страны. В Киевской области тогда ликвидировали два канала, в Закарпатье — один. В числе задержанных оказался глава военно-врачебной комиссии и адвокат.