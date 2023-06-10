В США предрекли Киеву значительные потери от контрнаступления

Два высокопоставленных чиновника на условиях анонимности подтвердили, что украинские войска понесли потери «как и ожидалось». При этом точные цифры еще не подсчитаны.

9 июня президент России Владимир Путин назвал большие потери ВСУ в ходе контрнаступления трагедией, вина за которую лежит на Киеве. В беседе с журналистами президент также отметил, что о начале контрнаступления ВСУ говорит использование Киевом стратегических резервов. Путин добавил, что украинские войска не достигли своих целей ни на одном из участков боевых действий. По его словам, потери Украины, втрое превышают российские.