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В США предрекли Киеву значительные потери от контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери среди личного состава и военной техники в ходе начавшегося контрнаступления. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В США предрекли Киеву значительные потери от контрнаступления
© РИА Новости

Два высокопоставленных чиновника на условиях анонимности подтвердили, что украинские войска понесли потери «как и ожидалось». При этом точные цифры еще не подсчитаны.

Издание отмечает, что обычно наступающая сторона теряет больше бойцов, чем обороняющиеся.

Путин констатировал начало украинского наступления

«Прорыв русских позиций будет трудным и дорого обойдется», — предупредили авторы материала.

9 июня президент России Владимир Путин назвал большие потери ВСУ в ходе контрнаступления трагедией, вина за которую лежит на Киеве. В беседе с журналистами президент также отметил, что о начале контрнаступления ВСУ говорит использование Киевом стратегических резервов. Путин добавил, что украинские войска не достигли своих целей ни на одном из участков боевых действий. По его словам, потери Украины, втрое превышают российские.

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