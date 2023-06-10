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В Сербии заявили о намерении купить ракеты для истребителей Rafale

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград по-прежнему настроен приобрести истребители Rafale у французской компании Dassault, однако при этом рассматривает закупки связанных с самолетами вооружений и у других стран. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

В Сербии заявили о намерении купить ракеты для истребителей Rafale
© Газета.Ru

По словам сербского лидера, Белград обсуждает как цены на истребители с французской стороной, так и стоимость сопутствующего вооружения с другими государствами. Как рассказал Вучич, в переговорах с Францией также обсуждается и тип ракет, которые можно использовать на их истребителях. Он указал, что Париж не намерен продавать свою ракету класса «воздух-воздух» Meteor стране, которая не является членом НАТО.

По словам Вучича, покупка реактивных самолетов Rafale «сделала бы Сербию другой страной и гораздо большей силой», а финансирование является одной из проблем обсуждаемой сделки. Как отмечает Reuters, до этого он оценивал покупку истребителей в €3 млрд.

Вучич привел армию Сербии в состояние максимальной готовности

В феврале сербский лидер заявлял, что увеличит расходы на модернизацию Вооруженных сил Сербии, в том числе для возможной закупки французских истребителей Rafale.

До этого Сербия рассчитывала на российские МиГ-29, однако после февраля 2022 года, по словам Вучича, закупка запчастей стала почти невозможной.

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