Министерство обороны России в Telegram-канале показало на видео ловкий кульбит пилотов истребителя Су-25 после того, как они обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, как самолет выпускает ракеты, после чего совершает маневр с резким уходом вниз.

«Полет совершался на сверхмалой высоте, буквально над кронами деревьев, чтобы подлететь как можно ближе к вражеским позициям и остаться незамеченными», — пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в результате боевого применения Су-25 были поражены полевые позиции и бронетехника ВСУ.