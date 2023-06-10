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Российские FPV-дроны разгромили колонну техники ВСУ

Кадры разгрома FPV-дронами колонны техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении появились в Telegram-канале «БОБР» (Беспилотный отряд быстрого реагирования). Бойцам 42 мотострелковой дивизии удалось уничтожить более десяти целей, включая американские БТР.

Российские FPV-дроны разгромили колонну техники ВСУ
© Lenta.ru

Беспилотники поразили несколько грузовиков, бронеавтомобиль HMMWV, БТР М-113, БМП М2 Брэдли, танк Т-72 и другие цели. Часть техники операторы смогли поразить в условиях противодействия радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Это первый случай такого массового применения FPV-дронов в ходе СВО, зафиксированный на видео.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал о пренебрежении украинских командиров к потерям в отрядах. По его словам, вся российская оборона и система огневого поражения, построенная нашими командирами, не дает шансов противнику.

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