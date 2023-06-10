$82.64+0.5589.01+0.97

Военный эксперт назвал цели атак ВСУ беспилотниками по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью атак беспилотниками по российским городам пытаются найти слабые места в противовоздушной обороне (ПВО). Такую цель ВСУ назвал военный эксперт и ветеран боевых действий Василий Дандыкин, его слова приводит «Ридус».

Военный эксперт назвал цели атак ВСУ беспилотниками по России
© Lenta.ru

Он напомнил, что Киев получил много беспилотников от Германии и США.

«Поэтому они будут стараться пакостить по нашим объектам, будут тестировать маршруты беспилотников и нащупывать места, в которых ПРО или [радиоэлектронной борьбы] РЭБ работают не очень плотно», — заявил аналитик.

Дандыкин отметил, что после каждой подобной атаки ВСУ Россия делает выводы. В частности, уточнил он, после атаки дронов на Севастополь были приняты необходимые меры.

Песков об атаке беспилотников на Кремль: главное

9 июня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали три российских региона. Системы ПВО сбили дроны в Белгороде, Курске и Воронеже.

20
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители