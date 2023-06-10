Сальдо: ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения эвакуированных
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения эвакуированных из подтопленных зон в Херсонской области.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Около 5 утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке», — говорится в сообщении.
Сальдо отметил, что в результате удара ВСУ погибла женщина. Также сообщается, что обстрелы производились предположительно английскими ракетами Storm Shadow.