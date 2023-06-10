В Польше назвали худший сценарий для ВСУ в контрнаступлении

Польский генерал Станислав Козей рассказал изданию Fakt, что любое крупное сражение с Россией станет для украинцев рискованным, так как российская тяжелая техника ожидает момента, чтобы использовать все свои ресурсы. Военный добавил, что этому свидетельствует тот факт, что российские военные держат свои силы в глубине.

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Россияне давно ждали украинского контрнаступления. Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным, — сказал Козей.

Он при этом отметил, что украинские атаки в районе Запорожской области не представляют «большого потенциала».