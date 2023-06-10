В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. Согласно этим данным, ее объявили в промежутке с 03.31 по 03.32 (совпадает с мск).

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Недавно стало известно о новых взрывах в Одесской области. Ранее воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины. До этого сообщалось, что сирены воздушной тревоги заработали в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.