Серия новых взрывов произошла в Днепропетровской и Харьковской областях

Серия новых взрывов произошла в Одессе, а также в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

Вечером 9 июня мощные взрывы произошли в Одессе, также украинские СМИ сообщили о серии взрывов в контролируемом украинскими силами городе Запорожье.

По данным официального ресурса для оповещения населения, по состоянию на 02:15 мск воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области. В Одессе тревогу отменили в 02:07 мск.