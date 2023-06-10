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Украинской армии предрекли проблемы с использованием стратегических резервов

Стратегических резервов вооруженных формирований Украины (ВФУ) хватит еще максимум на пять-шесть дней. После этого их использование станет бессмысленным. Такие проблемы ВФУ Владислав Шурыгин.

Украинской армии предрекли проблемы с использованием стратегических резервов
© Oleksandr Ratushniak / Reuters

Он отметил, что на всей линии боевого соприкосновения задействовано уже 30 процентов всех имеющихся резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Но они нигде не смогли преодолеть даже первой полосы», — заявил аналитик.

По словам Шурыгина, основной задачей является не сам прорыв, а наступление. Результат контрнаступления ВСУ будет виден в ближайшие несколько дней. «Если в этот период они не смогут переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, то им придется переходить к глухой обороне, причем это будет оборона, как после Курской битвы, когда сил еще много, но хребет сломан», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления Украины. По его словам, все предпринятые попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились, однако Киев сохраняет наступательный потенциал.

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