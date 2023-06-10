Украинской армии предрекли проблемы с использованием стратегических резервов

Он отметил, что на всей линии боевого соприкосновения задействовано уже 30 процентов всех имеющихся резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Но они нигде не смогли преодолеть даже первой полосы», — заявил аналитик.

По словам Шурыгина, основной задачей является не сам прорыв, а наступление. Результат контрнаступления ВСУ будет виден в ближайшие несколько дней. «Если в этот период они не смогут переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, то им придется переходить к глухой обороне, причем это будет оборона, как после Курской битвы, когда сил еще много, но хребет сломан», — сказал он.