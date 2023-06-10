В ДНР заявили о намерении ВСУ вернуть Артемовск

«Вдоль дороги между ним и Бахмутом, на внешней стороне, со стороны украинцев, есть дорога. Если бы Северск находился под нашим контролем, она формировала бы новый устойчивый укрепрайон, который бы отрезал мелкие поселки вокруг Бахмута и не давал бы ВСУ возможность туда проникать», — уточнил Пинчук.