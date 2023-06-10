Британия обвинила Иран в поставках боеприпасов России для СВО

Глава министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Иран в поставках боеприпасов Россию, которые якобы используются в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает ТАСС.

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Как утверждает глава британского МИД, в обмен Москва передает Тегерану сложные военные технологии и консультирует его. Кроме того, по словам Клеверли, Россия якобы оказывает финансовую поддержку Ирану. Клеверли подчеркнул, что Лондон продолжит «призывать к ответу этот заключенный от отчаяния союз».