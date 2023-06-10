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Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

За последние 24 часа украинская армия провела 18 обстрелов территории ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК). Всего при этом было выпущено 124 боеприпаса.

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
© ТАСС

За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил семь обстрелов артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра, — говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале представительства.

Представительство также отметило, что под обстрелом оказались четыре населенных пункта республики: Горловка, Гольмовский, Донецк и Макеевка. В результате обстрелов были ранены три мирных жителя, включая ребенка, рожденного в 2009 году, в районах Петровского и Киевского в Донецке, а также в Центрально-Городском районе Горловки.

За предшествующие 24 часа было зафиксировано 44 обстрела со стороны украинских войск.

Ранее один человек погиб в результате удара ВСУ по детскому лагерю «Днепряны» на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. Еще один человек ранен. Сальдо подчеркнул, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

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