«Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена», — подчеркнул обозреватель, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с жестким отпором России.

По словам Плейтгена, западные союзники Киева, в том числе Вашингтон, с опасением смотрят на сложившуюся ситуацию на поле боя.

Ранее газета Politico заявила, что российские войска с успехом отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое для Киева окажется нелегким. Отмечается, что в сети стали появляться снимки с изображением подбитых украинских танков Leopard германского производства. Предположительно, они принимали участие в начавшемся контрнаступлении ВСУ.