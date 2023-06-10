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На Западе выразили опасения из-за уничтожения танков Leopard на Украине

Американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканала CNN Украине.

На Западе выразили опасения из-за уничтожения танков Leopard на Украине
© EPA

«Коллекция военного оборудования, переданного Украине с Запада, уничтожена», — подчеркнул обозреватель, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с жестким отпором России.

По словам Плейтгена, западные союзники Киева, в том числе Вашингтон, с опасением смотрят на сложившуюся ситуацию на поле боя.

Ранее газета Politico заявила, что российские войска с успехом отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое для Киева окажется нелегким. Отмечается, что в сети стали появляться снимки с изображением подбитых украинских танков Leopard германского производства. Предположительно, они принимали участие в начавшемся контрнаступлении ВСУ.

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