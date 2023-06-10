$82.64+0.5589.01+0.97

Министр обороны Италии признал, что наступление ВСУ вызывает вопросы

Наступление украинских войск в зоне конфликта полно вопросов и неопределённости, особенно после того, как Россия выстроила мощную оборонительную линию, сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в разговоре с тележурналистом Бруно Веспой.

Министр обороны Италии признал, что наступление ВСУ вызывает вопросы
© ТАСС

«То, что произойдёт в ближайшие недели, сейчас непредсказуемо», — сказал итальянский министр.

Он добавил, что у России «превосходство с точки зрения численности армии, большей оснащённости военными средствами».

«Эта украинская попытка вернуть территории полна вопросов и неопределённости, и украинцы сами это понимают. Поэтому и просят самолёты», — цитирует Крозетто ТАСС.

Министр признал, что «сложно объяснить и понять», почему Запад стремится к миру, давая оружие Киеву.

Переговорный процесс об условиях мира можно начать при прекращении огня, а в нынешней ситуации с разрушенной дамбой Каховской ГЭС задачи украинцев сильно усложняются, считает он.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что все предпринимаемые Киевом попытки контрнаступления проваливаются.

За последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил он.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители