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США не увидели угрозы ядерной войны в размещении ядерного оружия в Белоруссии

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не видят угрозы начала ядерной войны в размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

США не увидели угрозы ядерной войны в размещении ядерного оружия в Белоруссии
© ТАСС

«Мы не видим ничего, что могло бы быть указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны на Украине или на континенте», – заявил он.

Помимо этого Кирби добавил, что Вашингтон также не видит необходимости вносить изменения в готовность своих стратегических сил в связи с перемещением российского оружия в Беларусь.

Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что в связи с просьбой Беларуси Россия разместит своё тактическое ядерное оружие на территории республики. Ранее стало известно, что размещение ядерного оружия начнётся после 7-8 июля.

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