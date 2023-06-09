США не увидели угрозы ядерной войны в размещении ядерного оружия в Белоруссии
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не видят угрозы начала ядерной войны в размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы не видим ничего, что могло бы быть указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны на Украине или на континенте», – заявил он.
Помимо этого Кирби добавил, что Вашингтон также не видит необходимости вносить изменения в готовность своих стратегических сил в связи с перемещением российского оружия в Беларусь.
Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что в связи с просьбой Беларуси Россия разместит своё тактическое ядерное оружие на территории республики. Ранее стало известно, что размещение ядерного оружия начнётся после 7-8 июля.