В НАТО обсудят влияние выхода России из ДОВСЕ на безопасность альянса

Страны-участники НАТО обсудят последствия выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на безопасность альянса.

«Мы подтверждаем нашу полную приверженность снижению военных рисков, предотвращению недопонимания и конфликтов, укреплению доверия, содействия прозрачности, проведению проверок, действиям, направленным на мир и безопасность. Союзники продолжат консультироваться относительно последствий выхода РФ из ДОВСЕ, влияние этого на безопасность альянса», – говорится в сообщении НАТО.

ДОВСЕ – международное соглашение, цель которого установить безопасный военный баланс в Европе с помощью системы сокращения вооружений. Для каждого блока обычных вооруженных сил договор устанавливает максимальные уровни вооружений и техники: 20 тысяч танков, 30 тысяч боевых бронированных машин, 20 тысяч артиллерийских систем, 6,8 тысяч боевых самолетов и 2 тысяч ударных вертолетов. Техника свыше этих ограничений, согласно ДОВСЕ, должна быть сокращена.