Эсминец Британии сопроводил российские военные корабли

Британский эсминец сопроводил три военных корабля РФ вблизи Великобритании
Британский эсминец сопроводил три российских военных корабля, которые проплывали вблизи территориальных вод Великобритании. Об этом сообщает сайт королевского военно-морского флота Британии.
"Эскадренный миноносец HMS Defender вел наблюдения за группой из трех военных кораблей и поддерживал контакт с группой сил, когда она продолжала свой путь мимо Британских островов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вблизи территориальных вод Великобритании проходили фрегат "Адмирал Григорович" и два корвета "Сообразительный" и "Стойкий".
В операции по сопровождению принимал участие вертолет Wildcat, который базируется на борту эсминца, а также истребители Eurofighter Typhoon и патрульный противолодочный самолет Poseidon.
Ранее ВВС Великобритании сообщали о совместном со шведами перехвате российских самолетов Ил-20 и Су-27 возле Швеции. По информации британского оборонного ведомства, в воздух были подняты британские истребители Eurofighter Typhoon и шведские Gripen.