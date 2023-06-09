Эсминец Британии сопроводил российские военные корабли

Британский эсминец сопроводил три российских военных корабля, которые проплывали вблизи территориальных вод Великобритании. Об этом сообщает сайт королевского военно-морского флота Британии.

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"Эскадренный миноносец HMS Defender вел наблюдения за группой из трех военных кораблей и поддерживал контакт с группой сил, когда она продолжала свой путь мимо Британских островов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи территориальных вод Великобритании проходили фрегат "Адмирал Григорович" и два корвета "Сообразительный" и "Стойкий".

В операции по сопровождению принимал участие вертолет Wildcat, который базируется на борту эсминца, а также истребители Eurofighter Typhoon и патрульный противолодочный самолет Poseidon.