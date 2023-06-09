$82.64+0.5589.01+0.97

Британский эсминец сопроводил три военных корабля РФ вблизи Великобритании

Британский эсминец сопроводил три российских военных корабля, которые проплывали вблизи территориальных вод Великобритании. Об этом сообщает сайт королевского военно-морского флота Британии.

Эсминец Британии сопроводил российские военные корабли
© ФСБ РФ/РИА «Новости»

"Эскадренный миноносец HMS Defender вел наблюдения за группой из трех военных кораблей и поддерживал контакт с группой сил, когда она продолжала свой путь мимо Британских островов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи территориальных вод Великобритании проходили фрегат "Адмирал Григорович" и два корвета "Сообразительный" и "Стойкий".

В операции по сопровождению принимал участие вертолет Wildcat, который базируется на борту эсминца, а также истребители Eurofighter Typhoon и патрульный противолодочный самолет Poseidon.

Ранее ВВС Великобритании сообщали о совместном со шведами перехвате российских самолетов Ил-20 и Су-27 возле Швеции. По информации британского оборонного ведомства, в воздух были подняты британские истребители Eurofighter Typhoon и шведские Gripen.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители