НАТО призвала Россию отказаться от выхода из ДОВСЕ

В НАТО выступили с призывом к России , чтобы страна отказалась от выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и продолжила выполнять его положения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте альянса.

«Страны НАТО призвали Россию выполнять свои обязательства по этому договору, и использовать оставшееся до выхода время, чтобы пересмотреть свое решение», — сказано в документе.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что РФ окончательно выйдет их Договора об обычных вооруженных силах в Европе 7 ноября 2023 года. Согласно сообщению МИД РФ, 9 июня в силу вступил Федеральный закон «О денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе». В связи с этим российская сторона направила уведомления Нидерландам, которые являются депозитарием ДОВСЕ, остальным странам-участникам через их посольства в Москве, а также через делегации в Совместной Консультативной группе по ДОВСЕ в Вене.