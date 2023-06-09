$82.64+0.5589.01+0.97

Бельгия передаст Украине снаряды более чем на 32 миллиона евро

Брюссель отправит на Украину партию артиллерийских снарядов калибра 105 миллиметров более чем на 32 миллиона евро, заявили в Министерстве обороны Бельгии. Сообщение ведомства передает Reuters.

Бельгия передаст Украине снаряды более чем на 32 миллиона евро
© Lenta.ru

В министерстве отметили, что снаряды будут закуплены правительством у бельгийских оборонных предприятий и в кратчайшие сроки поставлены украинской стороне.

Ранее стало известно, что Бельгия уже подготовила 700 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скоро начнет подготовку украинских пилотов.

До этого Минобороны Бельгии подтвердило намерение продолжить поставлять оружие Украине даже в ожидании ответа по поводу использования бельгийской техники в ходе диверсии в Белгородской области.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители