Бельгия передаст Украине снаряды более чем на 32 миллиона евро

Брюссель отправит на Украину партию артиллерийских снарядов калибра 105 миллиметров более чем на 32 миллиона евро, заявили в Министерстве обороны Бельгии. Сообщение ведомства передает Reuters.

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В министерстве отметили, что снаряды будут закуплены правительством у бельгийских оборонных предприятий и в кратчайшие сроки поставлены украинской стороне.

Ранее стало известно, что Бельгия уже подготовила 700 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скоро начнет подготовку украинских пилотов.