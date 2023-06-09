Киев отказался от мирных планов третьих стран

«Всем, по сути, было сказано, что если вы говорите о медиации или фасилитации, то правило любого посредника — сначала идентифицировать интересы сторон», — сказал Резников в интервью для YouTube-канала украинского издания «Новое время». Он отметил, что желающих примирить Киев и Москву целая очередь.