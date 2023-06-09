Украина потеряла свою первую систему ПВО IRIS-T из-за «серии ошибок»
Украина лишилась первой системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленной ей Германией. Об этом рассказал военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.
Автор назвал это «удачным ударом российской армии и черным днем для ПВО Украины».
Рёпке подчеркнул, что стоимость системы составляет около 17 миллионов евро.
По словам обозревателя, Украина потеряла IRIS-T из-за «серии ошибок». Во-первых, систему перебросили слишком близко к зоне боевых действий, она находилась в 26 километрах от линии соприкосновения. Рёпке подчеркнул, что в результате система оказалась в зоне досягаемости российского ударного беспилотника «Ланцет».
Кроме того, ВСУ не стали перекрашивать IRIS-T, которая изначально предназначалась для Египта и была светлой. Третья ошибка - у системы не работал радар, а украинское командование не обеспечило ей дополнительную защиту, к примеру, выделив для этого ЗРК Gepard.
В 2022 году в Германии объявили о начале поставок Киеву систем ПВО IRIS-T. Первоначально сообщалось, что Берлин поставит четыре такие системы, позже были согласованы новые поставки.