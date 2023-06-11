Российские системы ПВО сбили украинский Су-25

Российским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, самолет был сбит в районе населенного пункта Осокоровка. Помимо этого, за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.

10 июня Минобороны сообщало, что российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой народной республике. Истребитель был сбит в районе населенного пункта Платоновка.