Названы сроки поставки F-16 на Украину

«Через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать», — сказал польский военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах западных стран передать Киеву «мощное» количество истребителей F-16. Однако он добавил, что у страны нет инфраструктуры для принятия истребителей. По его словам, ее нет смысла готовить до заключения договоренностей о поставках.