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Названы сроки поставки F-16 на Украину

Поставки истребителей американского производства F-16 на Украину начнутся через два-три месяца, заявил экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшипчак. Его цитирует украинское агентство «Укринформ».

Названы сроки поставки F-16 на Украину
© lenta.ru

«Через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать», — сказал польский военный.

Стало известно о начале контрнаступления Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах западных стран передать Киеву «мощное» количество истребителей F-16. Однако он добавил, что у страны нет инфраструктуры для принятия истребителей. По его словам, ее нет смысла готовить до заключения договоренностей о поставках.

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