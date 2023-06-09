Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают попытки наступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, все они были отражены. Об этом заявило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки в районе Времевского выступа. На Запорожском направлении в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка. «Южной» группировкой войск успешно отражены шесть атак.

«Вклинений в нашу оборону не допущено», - подчеркивается в заявлении Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что общие потери ВСУ по всем направлениям наступления составили не менее 1120 военнослужащих и 39 танков. Также были уничтожены самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Ураган» и две гаубицы Д-30.

«Кроме того, в районе населенного пункта Красногоровка уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», - пояснили в ведомстве.