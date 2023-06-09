В бою за Новую Таволжанку уничтожен боевик с позывным Шайба

В ходе боестолкновений за населенный пункт Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области ликвидирован боевик Даниил Мазник, известный как Шайба.

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Шайба являлся членом так называемого Русского добровольческого корпуса (запрещен в России), передает RT со ссылкой на заявление самого формирования.

До этого в соцсетях писали, что Мазник во время нападения на регион якобы угнал БТР-82А. Его ликвидировали 3 июня.