RT: В бою за Новую Таволжанку уничтожен боевик с позывным Шайба
В ходе боестолкновений за населенный пункт Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области ликвидирован боевик Даниил Мазник, известный как Шайба.
Шайба являлся членом так называемого Русского добровольческого корпуса (запрещен в России), передает RT со ссылкой на заявление самого формирования.
До этого в соцсетях писали, что Мазник во время нападения на регион якобы угнал БТР-82А. Его ликвидировали 3 июня.
Минобороны России указывало, что в Новой Таволжанке украинская ДРГ была рассеяна артиллерийским огнем, противник отошел.
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