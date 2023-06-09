МО РФ назвало цель ночных ударов в зоне спецоперации

В ночь с 8 на 9 июня Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по складам боеприпасов, вооружения и техники украинской армии, все объекты поражены. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации военного ведомства, удары позволили нарушить снабжение группировки украинских войск в районе ведения боевых действий.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар…по складам боеприпасов, вооружения и военной техники…, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — сказано в публикации.

Как писала «Парламентская газета», 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону российской армии на Запорожском направлении силами до 1,5 тысячи человек. В ходе двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек.