$82.09+0.6388.04+0.87

В Минобороны сообщили об ударе по складам боеприпасов ВСУ

В ночь с 8 на 9 июня Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по складам боеприпасов, вооружения и техники украинской армии, все объекты поражены. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

МО РФ назвало цель ночных ударов в зоне спецоперации
© РИА Новости

По информации военного ведомства, удары позволили нарушить снабжение группировки украинских войск в районе ведения боевых действий.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар…по складам боеприпасов, вооружения и военной техники…, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — сказано в публикации.

Как писала «Парламентская газета», 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону российской армии на Запорожском направлении силами до 1,5 тысячи человек. В ходе двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек.

Стало известно о начале контрнаступления Украины

Позднее командующий группировкой Вооруженных сил страны на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук рассказал, что за несколько часов до наступления украинских формирований Президент России Владимир Путин связывался с командующим войсками Южного военного округа Сергеем Кузовлевым для уточнения подробной обстановки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители