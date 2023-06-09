Бельгия сообщила о подготовке 700 украинских солдат
Бельгия уже подготовила 700 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), скоро начнет подготовку украинских пилотов. Об этом сообщила глава Минобороны страны Людивин Дедондер в интервью газете Le Soir.
Она отметила, что большая часть военных обучалась на территории Германии и Польши. «К настоящему моменту Бельгия подготовила свыше 700 украинских военных, и мы продолжаем интенсивное обучение, в том числе снайперов и саперов», — сказала министр.
Она также анонсировала обучение Бельгией украинских пилотов, однако оно точно пройдет не в королевстве.
Ранее Дедондер заявила, что Брюссель не получил ответа Киева о бельгийском оружии в Белгородской области и ждет его до 15 июня. Она подчеркнула, что каждой партии направленного на Украину оружия прилагается документ, требующий его применения только для обороны украинской территории.