Бельгия сообщила о подготовке 700 украинских солдат

Бельгия уже подготовила 700 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), скоро начнет подготовку украинских пилотов. Об этом сообщила глава Минобороны страны Людивин Дедондер в интервью газете Le Soir.

Она отметила, что большая часть военных обучалась на территории Германии и Польши. «К настоящему моменту Бельгия подготовила свыше 700 украинских военных, и мы продолжаем интенсивное обучение, в том числе снайперов и саперов», — сказала министр.

Она также анонсировала обучение Бельгией украинских пилотов, однако оно точно пройдет не в королевстве.