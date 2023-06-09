В Бельгии сообщили, что страна продолжит поставки оружия Украине

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью изданию France Soir сообщила, что королевство продолжит поставлять оружие Украине в ожидании ответа на запрос, как бельгийские штурмовые винтовки попали в руки боевиков, атаковавших Белгородскую область.

Об этом сообщает ТАСС.

«Бельгия не будет приостанавливать военную помощь Украине в ожидании ответа украинской стороны», — отметила она.

По словам министра, «к каждой партии поставляемого оружия приложен документ», который разъясняет, что оно должно использоваться только для обороны территории Украины.