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Главы Генштабов России и Китая провели переговоры

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов провел переговоры с коллегой из Китая Лю Чжэньли, Минобороны РФ.

Главы Генштабов России и Китая провели переговоры
© РИА Новости

Чжэньли был назначен на пост в марте 2023 года. Герасимов понадеялся на дальнейшее расширение военного сотрудничества между странами, заявив, что «координация усилий России и КНР на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире».

Герасимов также указал, что совместные учения российских и китайских военных «должны оставаться важным направлением дальнейшей деятельности», а также пригласил Чжэньли посетить Россию «в удобное для него время».

Ранее Минобороны сообщило, что Валерий Герасимов находился на «передовом пункте» во время крупномасштабного наступления украинских войск на южнодонецком направлении.

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