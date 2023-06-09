Швеция может разместить у себя войска НАТО до вступления в альянс

Правительство Швеции допускает временную дислокацию сил НАТО на территории королевства до вступления Стокгольма в альянс, заявил премьер-министр и глава Минобороны страны Пал Йонсон. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По словам министра, размещение контингента НАТО в Швеции может стать частью подготовки по интеграции страны и ее армии в военно-политический блок.

«Подготовка может заключаться во временном размещении иностранной техники и личного состава на территории Швеции», — подчеркнул Йонсон, добавив, что соответствующее решение шведского правительства является «четким сигналом России».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Швеция готова к вступлению в военный блок. Он добавил, что Стокгольм выполнил все условия Анкары.