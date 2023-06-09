Турция возьмет на себя командование силами НАТО в Косово
Турция возьмет на себя командование контингентом НАТО в Косово и Метохии (KFOR). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких официальных лиц.
Ожидается, что после «самых ожесточенных столкновений в регионе за десятилетие» Турция как страна, обладающая второй по величине армией Североатлантического альянса после США, в октябре возьмет на себя руководство миссией НАТО на Балканах, которой раньше руководила Италия.
Ранее президент непризнанной Республики Косово Вьоса Османи выразила надежду, что миротворческие силы НАТО KFOR остануться в регионе до тех пор, пока Косово не будет принято в НАТО.
До этого Турция по просьбе НАТО направила батальон сил специального назначения в Косово. Анкара объявила, что в ответ на просьбу командования союзных объединенных сил НАТО в качестве резервного подразделения был развернут батальон 65-й механизированной пехотной бригады.
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