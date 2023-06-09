Стало известно об утрате позиций ВСУ при попытке прорвать российскую оборону

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступления на луганском тактическом направлении утратили ряд своих позиций. Его слова приводит ТАСС .

Марочко сообщил, что ВСУ продолжают наступать в зоне ответственности южной группировки войск на луганском направлении. Украинские военные также продолжают атаковать на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Однако они не добились успеха и столкнулись с утратой своих позиций при попытке прорвать оборону России.