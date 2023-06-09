Губернатор рассказал о ночных обстрелах Шебекино
В Шебекинском городском округе в ночь на пятницу, 9 июня, много стреляли. Об обстановке в приграничном районе Белгородской области рассказал ее губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся — мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — написал Гладков.
По его словам, в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил повреждения жилой дом. Губернатор сказал, что хочет сделать все, чтобы люди вернулись в свое жилье в приграничном районе российского региона.
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