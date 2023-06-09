Мобилизация: последние новости на сегодня 9 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 июня 2023, в материале «Рамблера».

Шойгу потребовал ускорить подготовку техники для отправки в зону спецоперации

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В России необходимо сократить сроки приема военной техники от предприятий и ускорить ее подготовку для отправки в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу Министерства обороны РФ Сергея Шойгу.

Министр побывал с рабочей поездкой в войсках Западного военного округа. Он проверил подготовку вооружения к отправке на фронт. Глава военного ведомства также обратил внимание на необходимость установки дополнительной защиты на бронетехнику. При этом должен быть учтен опыт, полученный в рамках спецоперации.

Министр обороны указал, что необходимо ускорить доставку на поле боя спецоперации техники, с помощью которой российские военные уничтожают иностранное вооружение, поставляемое Украине.

Семьям погибших в СВО добровольцев выдадут удостоверения

Статус члена семьи погибшего добровольца - участника специальной военной операции будет подтверждаться удостоверением, сообщает penzainform.ru со ссылкой на постановление правительства России.

Это необходимо для оформления и получения льгот. Удостоверения будут единого образца. Их будут выдавать в военкоматах по месту постановки на учет погибшего или по месту жительства. Для этого родственнику бойца необходимо подать заявление.

Семьи погибших добровольцев могут рассчитывать на льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные законом «О ветеранах». Речь идет о ежемесячных выплатах, компенсациях и пенсии по потере кормильца.

Картаполов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в настоящее время

В России в настоящее время нет необходимости в мобилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Он напомнил слова бывшего президента России, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который на днях сообщил, что за последнее время приняли на контрактную службу 137 тысяч военнослужащих. Депутат отметил, что этот поток «постоянный и неостановимый».