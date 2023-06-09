Спецоперация на Украине 9 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 июня 2023 года.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ пробиться к морю

Украинские войска в ночь на 8 июня попытались пробить российскую оборону с целью выхода к морю, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Эта главная стратегическая задача Вооруженных сил Украины. Этого удалось не допустить при помощи разведки, огневого поражения и танков, которые смогли отразить попытки сломить российскую оборону.

Ранее стало известно, что в ночь на 8 июня Киев предпринял попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении.

Пушилин: в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 16 человек

Количество раненых мирных жителей в ДНР за сутки достигло 16 человек, сообщает RT со ссылкой на заявление врио главы республики Дениса Пушилина.

По его словам, людям оказывается необходимая помощь со стороны медиков.

Отмечается, что в результате обстрелов Киева погибли трое жителей Горловки и один житель Владимировки.

Вертолёты ВС России уничтожали по семь целей, отражая атаки ВСУ на Запорожском направлении

Украинские войска ночью в попытке атаковать на Запорожском направлении в результате каждого вылета пары российских вертолётов армейской авиации теряли до семи танков или бронеобъектов, сообщает RT.

Каждый вылет звена армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике армии Украины.

При этом отмечается, что российскую армию ждёт тяжёлая работа, так как всё только начинается.