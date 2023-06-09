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Раскрыты подробности плана контрнаступления ВСУ

Близкие к ситуации источники рассказали, в чем заключается замысел контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они высказались в беседе с «Известями».

Раскрыты подробности плана контрнаступления ВСУ
© ТАСС

Информаторы, чьи имена не уточняются, раскрыли подробности плана контрнаступления ВСУ и заявили, что Киев намерен нанести удары по трем направлениям и выйти в район города Токмак. Таким образом украинские военные уничтожат первую линию российской обороны. После этого они намерены атаковать Бердянск и, возможно, Мариуполь.

«Ситуация остается сложной, хотя противник и понес потери, у него еще достаточно сил и средств для продолжения атак. Вооруженные формирования Украины продолжают активно прощупывать оборону и пытаются найти возможности для продолжения наступления», — .отметил собеседник издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что график начала украинского наступления утвержден. По его словам, все важные решения по планируемой операции уже приняты.

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