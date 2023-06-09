Раскрыты подробности плана контрнаступления ВСУ

Близкие к ситуации источники рассказали, в чем заключается замысел контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они высказались в беседе с «Известями».

Информаторы, чьи имена не уточняются, раскрыли подробности плана контрнаступления ВСУ и заявили, что Киев намерен нанести удары по трем направлениям и выйти в район города Токмак. Таким образом украинские военные уничтожат первую линию российской обороны. После этого они намерены атаковать Бердянск и, возможно, Мариуполь.

«Ситуация остается сложной, хотя противник и понес потери, у него еще достаточно сил и средств для продолжения атак. Вооруженные формирования Украины продолжают активно прощупывать оборону и пытаются найти возможности для продолжения наступления», — .отметил собеседник издания.