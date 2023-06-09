В ДНР назвали время вхождения гражданских служб в Артемовск

«После того, как вся эта работа будет проведена, после того, как противник будет отодвинут уже на должное расстояние, чтобы он не обстреливал город с такой интенсивностью, как это делается сейчас, конечно, туда уже зайдут и гражданские службы», — подчеркнул врио главы ДНР, добавив, что конкретные сроки называть преждевременно.