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В ДНР назвали время вхождения гражданских служб в Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА Новости назвал время вхождения гражданских служб, в том числе администрации, в Артемовск (украинское название — Бахмут).

В ДНР назвали время вхождения гражданских служб в Артемовск
© Pavel Kashaev / Globallookpress.com

По его словам, это произойдет после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отодвинуты на достаточное расстояние, а также прекратятся интенсивные обстрелы.

Пушилин отметил, что в настоящее время усилия направлены на то, чтобы произвести разминирование Артемовска. Он указал, что работа будет происходить в рамках Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям, подобный опыт у России имеется на примере Мариуполя.

«После того, как вся эта работа будет проведена, после того, как противник будет отодвинут уже на должное расстояние, чтобы он не обстреливал город с такой интенсивностью, как это делается сейчас, конечно, туда уже зайдут и гражданские службы», — подчеркнул врио главы ДНР, добавив, что конкретные сроки называть преждевременно.

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