Япония создаст крылатую противокорабельную ракету

Японская компания Kawasaki Heavy Industries (KHI) по заказу министерства обороны страны занялась разработкой крылатой противокорабельной ракеты. Известно, что подрядчик уже несколько лет работает над прототипом крылатой ракеты большой дальности.

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Как сообщается, ракета будет оснащена парой выдвижных крыльев и четырьмя хвостовыми стабилизаторами. Оружие должно быть создано с 2023 по 2027 год. На разработку выделено $257 млн.

Планируется, что ракету будут запускать с кораблей, подлодок, самолётов и наземных установок. Ракета может использоваться как для радиоэлектронной борьбы, так и для разведывательных задач и ударов по наземным целям.