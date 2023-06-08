Байден не исключил, что генсеком НАТО станет британец
Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил, что после выхода в отставку Йенса Столтенберга в сентябре 2023 года следующим генсеком НАТО станет представитель Соединенного Королевства. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Байден провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
В ходе мероприятия американского лидера спросили, может ли пост главы альянса достаться представителю королевства.
«Возможно, посмотрим», - ответил Байден.
Напомним, что Столтенберг заявил об отказе остаться на своем посту на второй срок после истечения срока полномочий.
Эксперты назвали несколько кандидатур на его место. Среди них премьер-министр Эстонии Кая Каллас, экс-премьеры Великобритании Лиз Трасс и Борис Джонсон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен.