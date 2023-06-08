Байден не исключил, что генсеком НАТО станет британец

Отмечается, что Байден провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

В ходе мероприятия американского лидера спросили, может ли пост главы альянса достаться представителю королевства.

«Возможно, посмотрим», - ответил Байден.

Напомним, что Столтенберг заявил об отказе остаться на своем посту на второй срок после истечения срока полномочий.