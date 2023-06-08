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Байден не исключил, что генсеком НАТО станет британец

Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил, что после выхода в отставку Йенса Столтенберга в сентябре 2023 года следующим генсеком НАТО станет представитель Соединенного Королевства. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден не исключил, что генсеком НАТО станет британец
© globallookpress.com

Отмечается, что Байден провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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В ходе мероприятия американского лидера спросили, может ли пост главы альянса достаться представителю королевства.

«Возможно, посмотрим», - ответил Байден.

Напомним, что Столтенберг заявил об отказе остаться на своем посту на второй срок после истечения срока полномочий.

Эксперты назвали несколько кандидатур на его место. Среди них премьер-министр Эстонии Кая Каллас, экс-премьеры Великобритании Лиз Трасс и Борис Джонсон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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