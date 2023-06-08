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Средства ПВО РФ сбили две цели на подлете к Белгороду

Российская система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Средства ПВО РФ сбили две цели на подлете к Белгороду
© Сетевое издание m24.ru

По его словам, в результате, предварительно, никто не пострадал.

"Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили", – уточнил Гладков.

Он подчеркнул, что оперативные службы продолжают подворовой обход.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но есть повреждения производственной базы. Кроме того, осколки от снарядов повредили газовую трубу.

До этого губернатор региона рассказал, что ВСУ обстреляли два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области. По его словам, атаку киевский режим осуществил с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки беспилотника в селе Вязовом пострадал один человек. Мужчина пас скот на окраине села, когда упал БПЛА. Он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки.

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