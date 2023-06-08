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Шойгу потребовал сократить сроки приема техники от предприятий

Сроки приема военной техники от предприятий и ее подготовка к отправке в подразделения Вооруженных сил России должны быть сокращены. Такое требование выдвинул министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу в четверг во время посещения арсеналов и баз хранения Западного военного округа (ЗВО).

Шойгу потребовал сократить сроки приема техники от предприятий
© РИА Новости

"Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил РФ", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, начальник базы резерва ЗВО доложил Шойгу о проведении мероприятий по сокращению сроков подготовки техники. По его словам, по отдельным видам работ удалось повысить оперативность в несколько раз.

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