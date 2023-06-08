Шойгу потребовал сократить сроки приема техники от предприятий

Сроки приема военной техники от предприятий и ее подготовка к отправке в подразделения Вооруженных сил России должны быть сокращены. Такое требование выдвинул министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу в четверг во время посещения арсеналов и баз хранения Западного военного округа (ЗВО).