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Стало известно о начале контрнаступления Украины

Киев начал контрнаступление, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали атаки на юго-востоке. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на четырех чиновников из ВСУ.

«Началось долгожданное контрнаступление украинских военных», — пишет WP.

Порошенко анонсировал украинское «контрнаступление» в ближайшие часы

Отмечается, что в украинские войска входят специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО.

Кроме того, о контрнаступлении ВСУ сообщает телеканал ABC News со ссылкой на двух украинских чиновников, в том числе источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Активная фаза украинского контрнаступления продолжается», — сказано в публикации.

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