Словакия договорилась с Германией о передаче ей двух систем ПВО MANTIS

Словакия подписала соглашение с Германией о передаче ей двух систем ПВО ближнего действия MANTIS для защиты границы с Украиной. Со ссылкой на Министерство обороны Словакии об этом сообщило в четверг информационное агентство TASR.

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Обе системы, согласно данным агентства, будут переданы республике бесплатно. Первая из них поступит в страну в течение ближайших недель.