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Словакия договорилась с Германией о передаче ей двух систем ПВО MANTIS

Словакия подписала соглашение с Германией о передаче ей двух систем ПВО ближнего действия MANTIS для защиты границы с Украиной. Со ссылкой на Министерство обороны Словакии об этом сообщило в четверг информационное агентство TASR.

Словакия договорилась с Германией о передаче ей двух систем ПВО MANTIS
© Youtube

Обе системы, согласно данным агентства, будут переданы республике бесплатно. Первая из них поступит в страну в течение ближайших недель.

Системы MANTIS, как отметило агентство, будут полностью находиться в собственности ВС Словакии. Каждая из них способна обеспечивать охрану воздушного пространства в радиусе 100 км. Они, как подчеркивают в Братиславе, значительно укрепят коллективную ПВО на восточном фланге НАТО.

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