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Пушилин заявил об активизации ВСУ на угледарском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние дни проводят активные боевые действия на угледарском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Пушилин заявил об активизации ВСУ на угледарском направлении
© РИА Новости

«На угледарском направлении в последние дни противник очень серьезно активизировался и бросил огромное количество техники, но ситуацию удержали», — сказал Пушилин.

Он добавил, что ситуация в регионе остается напряженной, но абсолютно контролируемой. Вооруженные силы России выдерживают натиски противника и улучшают свои позиции, заявил политик.

Также, по словам Пушилина, оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» уничтожило более 30 единиц техники противника, включая танки Leopard, британские Mastiff и французские танки AMX-10RC.

Ранее врио главы ДНР опроверг заявление Киева о нахождении ВСУ в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Он сообщил, что территория города находится под полным контролем российских сил.

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