Пушилин заявил об активизации ВСУ на угледарском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние дни проводят активные боевые действия на угледарском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«На угледарском направлении в последние дни противник очень серьезно активизировался и бросил огромное количество техники, но ситуацию удержали», — сказал Пушилин.

Он добавил, что ситуация в регионе остается напряженной, но абсолютно контролируемой. Вооруженные силы России выдерживают натиски противника и улучшают свои позиции, заявил политик.

Также, по словам Пушилина, оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» уничтожило более 30 единиц техники противника, включая танки Leopard, британские Mastiff и французские танки AMX-10RC.