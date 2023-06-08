Пушилин заявил об активизации ВСУ на угледарском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние дни проводят активные боевые действия на угледарском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.
«На угледарском направлении в последние дни противник очень серьезно активизировался и бросил огромное количество техники, но ситуацию удержали», — сказал Пушилин.
Он добавил, что ситуация в регионе остается напряженной, но абсолютно контролируемой. Вооруженные силы России выдерживают натиски противника и улучшают свои позиции, заявил политик.
Также, по словам Пушилина, оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» уничтожило более 30 единиц техники противника, включая танки Leopard, британские Mastiff и французские танки AMX-10RC.
Ранее врио главы ДНР опроверг заявление Киева о нахождении ВСУ в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Он сообщил, что территория города находится под полным контролем российских сил.