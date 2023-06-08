Запад рассматривает возможность отправки Украине истребителей F-18
Страны Запада обсуждают возможность отправки Украине старых истребителей F-18 вместе с F-16. Об этом пишет газета Politico.
Как заявили изданию несколько источников, наряду с переговорами о поставках Киеву истребителей F-16, также обсуждается вопрос отправки и самолетов прошлого поколения F-18. Речь идет о поставках старых, но исправных истребителей. Так, на Украину могут попасть десятки таких самолетов.
По словам одного из украинских политиков, страна подняла соответствующий вопрос во время встреч за закрытыми дверями на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Однако отмечается, что до реальных поставок еще далеко. Издание отмечает, что F-18 могут быть доступны к концу десятилетия.
Ранее глава Белого дома Джо Байден сообщил о скором начале обучения украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, в том числе F-16. Позднее эту информацию подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин, заявив, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию стран по подготовке украинских летчиков.