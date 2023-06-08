Страны Запада обсуждают возможность отправки Украине старых истребителей F-18 вместе с F-16. Об этом пишет газета Politico.

Как заявили изданию несколько источников, наряду с переговорами о поставках Киеву истребителей F-16, также обсуждается вопрос отправки и самолетов прошлого поколения F-18. Речь идет о поставках старых, но исправных истребителей. Так, на Украину могут попасть десятки таких самолетов.

По словам одного из украинских политиков, страна подняла соответствующий вопрос во время встреч за закрытыми дверями на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Однако отмечается, что до реальных поставок еще далеко. Издание отмечает, что F-18 могут быть доступны к концу десятилетия.