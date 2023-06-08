Российский подполковник заявил о пытках со стороны вагнеровцев

Он рассказал, что его пленили сотрудники частной военной компании во время его объезда своих подразделений и передовых порядков.

«Держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять», — вспомнил военнослужащий.

По его словам, напряженность в отношениях его бригады и вагнеровцами началась с первых дней их переброски на артемовское направление. Подполковник заявил, что ЧВК якобы похитили у них два танка Т-80, четыре пушки, «Камаз» и БМП. Также он сообщил о похищении старшины одного из батальонов, которого мучили, истязали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином, и похищении начальника штаба. Также Винивитин обвинил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в дискредитации ВС России.