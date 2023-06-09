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На Западе оценили готовность армии Великобритании к столкновению с Россией

Армия Великобритании вряд ли справится с потенциальным нападением России, считает издание The Times. По мнению авторов статьи, британские вооруженные силы «слишком слабые».

На Западе оценили готовность армии Великобритании к столкновению с Россией
© ТАСС

Авторы статьи утверждают, что в случае разрастания конфликта в Европе, Британия не сможет полностью полагаться на поддержку американских войск. В связи с этим предлагается начать усиление производства боеприпасов.

Особое внимание в материале уделяется так называемому «окну уязвимости» в период с 2026 по 2028 годы. Эксперты считают, что именно в этот период возможно «потенциальное вторжение Китая на Тайвань».

Статья также обращает внимание на текущие расходы Великобритании на оборону, считая их недостаточными. Предлагается увеличить финансирование обороны до минимума в размере трех процентов от ВВП страны.

Саймон Энглим, военный историк из Королевского колледжа Лондона, выразил мнение, что на данный момент Великобритания способна вывести на поле боя лишь «одну неполноценную дивизию, состоящую из двух бригад».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер рассказал в интервью The Wall Street Journal, что решение США и их западных партнеров включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой, которая привела к началу конфликта. Экс-глава Госдепа США добавил, что выступает за возвращение Украине утраченных территорий, за исключением Крыма. Он пояснил, что для Москвы потеря Севастополя является угрозой национальной безопасности.

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